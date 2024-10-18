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18.10.2024, 16:22

Налог на воду введут с 1 декабря в Китае

Новости Мира 0 651

По всему Китаю начнут взимать новый налог в целях защиты водных ресурсов с 1 декабря текущего года, сообщает inbusiness.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Причем, платить его будут все, как юридические, так физические лица, которые напрямую используют поверхностные или грунтовые воды, за некоторым исключением.

Каждый регион Китая самостоятельно устанавливает ставку налога, все доходы будут поступать в местный бюджет. Она может колебаться в вилке 0,1-1,6 юаня (около 6,9 –109,7 тенге) за кубометр для поверхностных вод и 0,2-4 юаня (около 13,7 –274,1 тенге) – для подземных вод.

Дефицит воды является серьезной проблемой в Китае. Водные ресурсы страны на душу населения составляют около одной трети от среднего мирового показателя, а распределение воды крайне неравномерно.

Пилотный проект налогообложения был запущен в Китае в 2016 годав десяти регионах, включая Пекин, провинции Шаньдун, Хэбэй. И был признан успешным.

К слову, в мире существуют налоги на развлечения, нарезанный бублик, на краденное, фастфуд и прочее.

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