Налог на воду введут с 1 декабря в Китае

По всему Китаю начнут взимать новый налог в целях защиты водных ресурсов с 1 декабря текущего года, сообщает inbusiness.kz .

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Причем, платить его будут все, как юридические, так физические лица, которые напрямую используют поверхностные или грунтовые воды, за некоторым исключением.

Каждый регион Китая самостоятельно устанавливает ставку налога, все доходы будут поступать в местный бюджет. Она может колебаться в вилке 0,1-1,6 юаня (около 6,9 –109,7 тенге) за кубометр для поверхностных вод и 0,2-4 юаня (около 13,7 –274,1 тенге) – для подземных вод.

Дефицит воды является серьезной проблемой в Китае. Водные ресурсы страны на душу населения составляют около одной трети от среднего мирового показателя, а распределение воды крайне неравномерно.

Пилотный проект налогообложения был запущен в Китае в 2016 годав десяти регионах, включая Пекин, провинции Шаньдун, Хэбэй. И был признан успешным.

К слову, в мире существуют налоги на развлечения, нарезанный бублик, на краденное, фастфуд и прочее.