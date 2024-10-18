Собаке отрезали язык во время стрижки

Собака получила травму во время груминга, передает Liter.kz со ссылкой на телеграм-канал Shot-проверка

Фото: Shot проверка

Инцидент произошел в специализированном для домашних питомцев. Собаку вернули хозяйке с оформленной стрижкой, но отстриженным языком.

Директор салона объяснила, что животное дернулось во время манипуляций и ей случайно повредили язык.

При этом деньги за услугу салон все же потребовал.

После процедуры собака целые сутки была в стрессе и плохо себя чувствовала. Со слов хозяйки, к ветеринарам не обращались – боялись напугать пса еще сильнее. Восстановить язык не получится.

На данный момент управляющая принесла свои извинения и вернули деньги после публичного заявления.

Хозяйка собаки не будет добиваться привлечения салона к ответственности, так как ее пострадавшему питомцу это уже никак не поможет.

Директор не отрицает вину салона. Она сообщила нам, что это первый подобный случай в практике мастера, с ним провели беседу.