18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.04
525.98
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
18.10.2024, 19:20

Стало известно, сколько заработал Криштиану Роналду в 2024 году

Новости Мира 0 668

Раскрыты заработки звезды сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передает Tengri Sport.

Фото: m.iacobucci.tiscali.it/depositphotos.com
Фото: m.iacobucci.tiscali.it/depositphotos.com

Самый популярный футболист мира возглавил топ-10 игроков по количеству денег, заработанных за 2024 год. По информации The Sun, Роналду заработал 218 миллионов фунтов стерлингов (около 260 миллионов евро). При этом большая часть этих денег (168 миллионов фунтов) - зарплата игрока в "Аль-Насре", а остальное - от рекламных контрактов.

Таким образом, Криштиану Роналду зарабатывает 712 тысяч евро (373 миллиона тенге) в день, почти 30 тысяч евро (16 миллионов тенге) в час и 500 евро (260 тысяч тенге) в минуту.

Топ-10 футболистов по заработанным деньгам в 2024 году:

  1. Криштиану Роналду ("Аль-Наср") - 260 миллионов евро;
  2. Лионель Месси ("Интер Майами") - 123 миллиона евро;
  3. Неймар ("Аль-Хиляль") - 101 миллион евро;
  4. Карим Бензема ("Аль-Иттихад") - 95 миллионов евро;
  5. Килиан Мбаппе ("Реал") - 82 миллиона евро;
  6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 55 миллионов евро;
  7. Винисиус Жуниор ("Реал") - 50 миллионов евро;
  8. Мохаммед Салах ("Ливерпуль") - 49 миллионов евро;
  9. Садио Мане ("Аль-Наср") - 48 миллионов евро;
  10. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 36 миллионов евро.

Отметим, что половина игроков списка играет за пределами топ-5 европейских чемпионатов: четверо - в Саудовской Аравии и Месси - в США.

Криштиану Роналду - лучший бомбардир в истории футбола. Португальцу первому удалось преодолеть отметку в 900 забитых мячей. С 2023 года бывший футболист мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" выступает за саудовский "Аль-Наср".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Социальная помощь для пенсионеров в Казахстане: что доступно и как воспользоватьсяНовости Казахстана
26.09.2024, 18:26 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!