Стало известно, сколько заработал Криштиану Роналду в 2024 году

Раскрыты заработки звезды сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передает Tengri Sport.
Самый популярный футболист мира возглавил топ-10 игроков по количеству денег, заработанных за 2024 год. По информации The Sun, Роналду заработал 218 миллионов фунтов стерлингов (около 260 миллионов евро). При этом большая часть этих денег (168 миллионов фунтов) - зарплата игрока в "Аль-Насре", а остальное - от рекламных контрактов.
Таким образом, Криштиану Роналду зарабатывает 712 тысяч евро (373 миллиона тенге) в день, почти 30 тысяч евро (16 миллионов тенге) в час и 500 евро (260 тысяч тенге) в минуту.
Отметим, что половина игроков списка играет за пределами топ-5 европейских чемпионатов: четверо - в Саудовской Аравии и Месси - в США.
Криштиану Роналду - лучший бомбардир в истории футбола. Португальцу первому удалось преодолеть отметку в 900 забитых мячей. С 2023 года бывший футболист мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" выступает за саудовский "Аль-Наср".
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