WhatsApp обновит дизайн связанной с ИИ функции

Мессенджер WhatsApp обновит дизайн функции, связанной со встроенным в приложение искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Lenta.ru

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Специалисты рассказали, что разработчики сервиса тестируют новую иконку для искусственного интеллекта Meta AI (корпорация Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России). По словам экспертов, из-за критики иконка Meta AI была изменена. «Многие пользователи посчитали, что яркие цвета были слишком броскими для минималистичного дизайна приложения», — говорится в статье.

Новый значок для Meta AI доступен некоторым бета-тестировщикам, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из магазина Google Play. В ближайшие недели новый дизайн иконки будет доступен широкому кругу пользователей.

Тестирование встроенного в WhatsApp ИИ начали в апреле 2024 года. Корпорация Meta начала внедрять этот инструмент в сентябре прошлого года для ограниченной группы пользователей в некоторых странах, а сейчас он готовится к глобальному выпуску. Дата полноценного запуска пока неизвестна.