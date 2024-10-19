Врач назвал три группы повышающих холестерин продуктов

Продукты, которые способствуют повышению холестерина в крови, можно разделить на три группы, сообщил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов . Он назвал их в беседе с «Лентой.ру» .

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Во-первых, по словам медика, это продукты, в которых содержится слишком много насыщенных жиров.

Это мясные продукты и производные от них колбасы и ветчина, молочные продукты, особенно жирное молоко. Особенно повышает вредный холестерин чрезмерное употребление жирных сортов мяса - свинины, баранины, - уточнил Кабанов.

Во-вторых, к повышению холестерина приводит переизбыток сладких продуктов с добавленным сахаром, а также чрезмерное употребление сахара, предупредил диетолог. Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает нормой не более 50 граммов в день.

Следует сокращать потребление сахара и выбирать продукты с сахарозаменителями, - сказал Алексей Кабанов.

В-третьих, холестерин растет из-за недостатка в рационе продуктов с ненасыщенными жирами омега-3, рассказал собеседник «Ленты.ру». Это жирная рыба, оливковое масло, грецкие орехи, которые, наоборот, следует добавить в рацион, подчеркнул диетолог.