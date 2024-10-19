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19.10.2024, 12:06

Похудение на таблетках с паразитами едва не стоило девушке жизни

Новости Мира 0 391

На что только не готовы женщины ради похудения: они мучают себя изнуряющими диетами, ложатся под нож хирургов и доводят себя до изнеможения в спортзалах. Однако 21-летняя жительница из США по имени Ти пошла дальше. Ради того, чтобы избавиться от лишних килограммов, она начала принимать таблетки с яйцами гельминтов. Вместе с килограммами девушка потеряла здоровье и едва не лишилась жизни, рассказывает Tengri Life.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По информации портала The New York Post, сначала девушка пыталась похудеть традиционным способом при помощи диеты и спорта. Но так как здоровое похудение не предполагает очень быстрых результатов, американка решила прибегнуть к весьма сомнительным способам, обещающим скорый сброс веса.

В Даркнете она приобрела таблетки, содержащие яйца глистов. Продавцы обещали невероятный результат и подкрепляли свои слова фотографиями покупателей "до/после".

Девушка выпила сразу две таблетки с яйцами ленточных червей. Результат не заставил себя долго ждать. Килограммы Ти действительно стали быстро уходить. Но появились неприятные последствия в виде вздутого живота и регулярных спазмов.

Через две недели, как рассказывает девушка, после того, как она справила нужду, она заметила в унитазе "шевелящиеся прямоугольники", но решила, что таким образом "жир покидает ее тело".

Несколько недель спустя Ти заметила необычную шишку под подбородком, надавив на нее, она потеряла сознание и очнулась на полу лицом вниз. К неприятным симптомам подключились сильные головные боли и высокое внутричерепное давление.

Наконец девушка обратилась в больницу с жалобами на боли в животе и голове, но скрыла от врачей то, что принимала подозрительные таблетки. Медики провели типичные тесты на бактериальную инфекцию и уровень сахара и, не обнаружив отклонений, отпустили Ти домой без четкого диагноза.

Вскоре к уже имеющимся тревожным симптомам подключился еще один.

Бывали периоды, когда она внезапно просыпалась среди дня и не могла вспомнить ничего из последних нескольких часов, - рассказывал врач, лечивший Ти.

Девушка снова вернулась в больницу. К этому моменту прошел почти год с того момента, как она приняла таблетки с яйцами ленточного червя. На этот раз Ти рассказала врачам правду.

Медики провели комплексное обследование и ужаснулись: в мозгу, почти всех органах, включая печень и язык, у нее были обнаружены поражения в виде капсул, заполненных яйцами паразита – цистицерк.

Врачи выяснили, что пациентка заразила себя двумя видами опасных ленточных червей – бычьим и свиным цепнями. Второй особенно опасен, так как взрослая особь выпускает яйца в кровоток, и они могут осесть в любой ткани тела. И хоть такие яйца не вылупляются, они могут нанести ужасающий вред организму. Шишка, которую Ти обнаружила ранее под подбородком, как раз и являлась цистицерком.

К счастью, заражение ленточными червями излечимо. Чтобы избавиться от паразитов и последствий их жизнедеятельности ей пришлось пройти длительное медикаментозное и гормональное лечение.

Врачи предупредили, что здоровое похудение возможно только при правильном питании с соблюдением дефицита калорий и занятиях спортом.

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