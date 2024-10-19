Многоэтажка взорвалась в России из-за утечки газа

Многоэтажка взорвалась в России, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Mash . Дом взлетел на воздух из-за взрыва бытового газа в городе Кирсанов Тамбовской области.

Фото: Mash

Рвануло на четвертом этаже дома по улице Коммунистическая. Дальше произошел пожар, людей эвакуировали. Восемь человек обратились за помощью в больницу, двое погибли, - сообщает Mash.

Предварительная причина — утечка газа. У дома разрушены четвертый и пятый этажи. Площадь пожара составила 150 квадратов.

Сейчас на месте работают спасатели, они тушат огонь.