Сколько нужно калорий в день для достижения оптимального веса

Питание и здоровье неразрывно связаны, но для достижения оптимального веса важен баланс. Каждый человек должен учитывать свои индивидуальные потребности, чтобы правильно рассчитать необходимое количество калорий в день, сообщает Zakon.kz.
Потребление правильного количества калорий помогает поддерживать здоровье и предотвращать заболевания. При этом избыток или дефицит калорий может также негативно сказаться на организме. Чтобы достичь этого баланса, важно учитывать уровень физической активности и личные цели в питании.
Сколько калорий нужно в день, зависит от возраста, пола, уровня активности и целей (похудение, поддержание веса или набор массы).
Чтобы рассчитать калории по весу, можно использовать формулу Харриса-Бенедикта, которая поможет понять, сколько калорий вам нужно ежедневно для похудения и поддержания веса.
В среднем в день необходимо:
Расчет калорийности питания – ключ к поддержанию здоровья и достижению фитнес-целей. Зная свой базальный метаболизм и уровень физической активности, можно достичь нужного баланса в питании, что поможет предотвратить заболевания и поддерживать оптимальный вес.
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