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19.10.2024, 18:46

Туристок затравили за оскорбление богов в Японии

Новости Мира 0 468

Туристки из Чили вызвали гнев пользователей соцсетей,  которые увидели в их фотографиях осквернение святынь в Японии, передает Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Девушки посетили один из храмов на острове Хоккайдо. Одна из них подтянулась на импровизированной перекладине, поболтав ногами под популярную песню из TikTok. Другая, известная на родине как гимнастка, напомнила об этом, пройдя по лестнице на руках. Только вот происходило все это у главных ворот святилища в Саппоро.

Согласно законодательству Японии, осквернение мест поклонения наказывают тюремным заключением до полугода или штрафом до 100 тыс. иен (около 65 тыс. руб.).

Местные власти пока не вмешались в произошедшее. Но в социальных сетях девушек подвергли жесткому порицанию. Поведение чилиек признали неуважением к богам, японцам и их культуре. Жители страны также были возмущены, что храмы стали популярными туристическими объектами.

Одна из туристок записала покаянное видео и попросила прекратить посылать гневные комментарии.

Само видео было удалено из аккаунта, но сообщения об инциденте уже попали в новости по всей Японии.

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