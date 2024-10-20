Рак скоро может быть побеждён

Учёные разработали вакцину, программирующую иммунную систему уничтожать раковые клетки на разных стадиях болезни, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Короче .

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Исследователи из Колумбийского университета создали вакцину, позволяющую обучить иммунную систему человека уничтожать раковые клетки. При этом здоровые ткани останутся нетронутыми.

Новая вакцина может как помочь при первичной опухоли и метастазах, так и предотвратить возможные рецидивы. Её также будут персонализировать, так как рак всегда уникален: опухолевые клетки несут в себе определённые генетические мутации.

Это позволит справиться с практически любыми опухолями — так, в ходе испытаний на мышах удалось победить рак кишки и меланому. Сейчас учёные готовятся к тестированию новой терапии на пациентах.