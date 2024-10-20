Рак скоро может быть побеждён

Учёные разработали вакцину, программирующую иммунную систему уничтожать раковые клетки на разных стадиях болезни, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Короче.
Исследователи из Колумбийского университета создали вакцину, позволяющую обучить иммунную систему человека уничтожать раковые клетки. При этом здоровые ткани останутся нетронутыми.
Новая вакцина может как помочь при первичной опухоли и метастазах, так и предотвратить возможные рецидивы. Её также будут персонализировать, так как рак всегда уникален: опухолевые клетки несут в себе определённые генетические мутации.
Это позволит справиться с практически любыми опухолями — так, в ходе испытаний на мышах удалось победить рак кишки и меланому. Сейчас учёные готовятся к тестированию новой терапии на пациентах.
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