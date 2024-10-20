Похоронное бюро в Польше извинилось после того, как тело выпало из катафалка на дорогу

18 октября польские СМИ сообщили, что мужчина, передвигавшийся по улице города на автомобиле, испугался, что сбил кого-то, после того как увидел тело на дороге и простыню на окне своей машины, сообщает Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Также издания опубликовали фотографию тела, лежащего на пешеходном переходе с белой полосой, куда оно упало. Покойный выпал из катафалка во время его транспортировки.

По информации Sky News, похоронное бюро в Польше принесло извинения после этого инцидента.

Компания Hades Funeral Service, перевозившая тело в Сталёвой Воле на юго-востоке Польши, заявила, что причиной инцидента стала "неожиданная техническая неисправность" замка транспортного средства.

Они извинились перед "всеми теми, кто был расстроен этим событием".