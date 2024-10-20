Названы способные продлить жизнь продукты

Для сбалансированного питания чаще всего многим в рационе не хватает клетчатки и растительной пищи, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов . В разговоре с «Лентой.ру» он назвал продукты, которые способны помочь продлить жизнь.

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В целом главное правило, которое необходимо выполнять для продления жизни с помощью питания, — это формирование правильного и сбалансированного рациона. Чаще всего мы не добираем растительной пищи, растительных белков, клетчатки. Необходимо употреблять в пищу, лучше ежедневно, свежие фрукты и овощи, растительные масла, орехи. Можно добавить в рацион инновационные продукты: растительное мясо и растительное молоко, - объяснил он.

Важно ежедневно употреблять в пищу овощной салат с растительным маслом. Красное мясо стараться заменить птицей и рыбой. На десерт употреблять фрукты вместо соков и сладкой газировки. Все это разнообразие позволит значительно продлить качество и продолжительность жизни, - отметил Алексей Кабанов.

Однако при этом важно сократить или вообще исключить из рациона продукты с насыщенными жирами и добавленным сахаром, предупредил он.