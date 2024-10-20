Пользователей предупредили о новом мошенничестве через Telegram

В мессенджере Telegram начал распространяться новый вид мошенничества - злоумышленники рассылают владельцам устройств на базе операционной системы Android вирусы под видом APK-файлов с подписью "фото". Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает Tengri Life .

Фото: Pixabay

Ведомство опубликовало скриншот переписки, на котором продемонстрированы сообщения с файлами под названием "фото", которые злоумышленник прислал пользователю, и вопросом: "Привет, это ты на фото?".

Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!, - предупредило ведомство.

В сентябре СМИ сообщали, что в сети распространяется вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банков, который заражает устройства с операционной системой Android и убеждает людей поверить в ложные уведомления о списании денег.