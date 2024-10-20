Как перестать ненавидеть бывших жен и мужей, рассказал психолог

Расставание или развод – непростые ситуации, а если эти события сопровождаются скандалами и конфликтами, то эти раны и вовсе могут долго не затянуться. Однако с чувствами можно работать, сообщает Zakon.kz .

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Как простить друг друга, отпустить ситуацию и жить дальше, рассказала в беседе с aif.ru психолог Наталья Селиванова.

Почему возникают негативные эмоции по отношению к бывшим?

По словам Селивановой, конфликты в отношениях надо решать сразу, не оставляя их без проработки. Иначе рано или поздно возникнет моральное и психологическое истощение организма.

Нашей психике очень тяжело постоянно находиться в боевой готовности. Представьте, что вы держите гирю весом два килограмма на протяжении двух лет одной рукой, в одном положении, с перерывом только на сон. Утром вы просыпаетесь, и первое, что у вас возникает, конечно, – это напряжение, потому что эту гирю надо опять взять и продержать до вечера. И волей-неволей у вас будет копиться напряжение, негативные чувства, в том числе ненависть к этой самой гире, - говорит психолог.

Она отмечает, что ненависть к партнеру появляется не в момент расставания, не здесь и сейчас – она прогрессирует в течение всех прожитых вместе лет, даже если люди этого не замечают.

В этой ситуации важно понимать, кому вы делаете плохо? Тот человек не думает вашими мыслями, не чувствует вашими чувствами, он, собственно, даже не знает, что вы до сих пор испытываете к нему негативные чувства. Все, что сейчас происходит, – это происходит только в вашей голове. Важно понять, что для вас это чувство? Это триггер, который вы разворачиваете всегда, когда хотите пострадать? Или чувства, которые вы не хотите отпускать? Или вы не хотите заниматься собой и жить своей жизнью? А может, все это вместе? Эти чувства вытесняют все, и вы не можете построить новые гармоничные отношения, - предупреждает психолог.

Специалист поясняет, что многие люди сохраняют обиды на долгие годы, но тем самым мешают жить только самим себе. Уже есть факт произошедшего: отношения закончились, человек больше не с вами, и сейчас главное помочь себе и привести свои чувства в стабильное эмоциональное состояние.

Как перестать испытывать злость и ненависть к бывшему партнеру?

Психолог поясняет, что чаще всего в такие ловушки попадают женщины в силу более яркой эмоциональности. Они могут годами прокручивать в голове: "Что я такого сделала или не сделала, что привело к такой ситуации?".

Но здесь не надо искать виноватых. Все, что могло произойти, уже произошло. Важно думать не о том, что было, а о том, что надо сделать сейчас, чтобы жизнь была счастливее, - подчеркивает Селиванова.

По ее мнению, надо начать прощать и отпускать. Есть много методик, которые помогут перенести фокус внимания с бывшего на вашу собственную жизнь.

Каждый день в течение 5-10 минут выписывайте все мысли и чувства по поводу вашего состояния и вашей жизни. Все, что придет в голову. Таким образом, вы начнете анализировать текущий момент и со временем сместите фокус внимания с прошлых отношений и бывшего на вашу текущую жизнь, - советует психолог.

Она поясняет, что сначала можно выписать свои мысли и чувства по поводу разрыва и по поводу бывшего партнера.

Если первое время вам захочется писать много негативного – пишите. Но постарайтесь вспомнить и то хорошее, из-за чего вы когда-то выбрали этого человека. Пишите о вашей жизни и вашем состоянии, фиксируйте счастливые моменты, которые происходят сейчас. Формулируйте, что для вас гармоничные отношения и счастливая семейная жизнь. Просто не бросайте это дело и продолжайте писать каждый вечер, надо делать это минимум 21 день. Наш мозг очень мудрый, и он поможет вам справиться со всем происходящим, главное – ему нужно немного помочь и начать думать позитивно, - советует психолог.