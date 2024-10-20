Дочь Успенской рассказала об изнасиловании в реабилитационной клинике

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала об изнасиловании в реабилитационной клинике. Выпуск передачи доступен на официальном канале НТВ в Rutube.

Фото: (с) Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

34-летняя Пласксина заявила, что три года назад на нее напал медбрат, работавший в частной клинике, куда ее поместила мать.

Пришел, меня чем-то заколол и начал взаимодействовать со мной. Были последствия — очередная травма. И физическая тоже. Это было больно. Я была не девственница, но у меня был длительный период без полового контакта, - поделилась она воспоминаниями.

По словам Плаксиной, Успенская узнала о произошедшем и устроила в медицинском учреждении скандал, однако до судебного разбирательства дело не дошло.