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20.10.2024, 16:38

Боец поп-ММА более суток избивал свою девушку

Новости Мира 0 982

Российский боец поп-ММА Роман Неретин оказался в центре громкого скандала, когда стало известно, что он более суток держал свою девушку Асель взаперти в московской квартире, подвергая ее жестоким побоям, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Фото: Mash
Фото: Mash

По данным источника, отношения между Асель и Неретиным разладились и пара рассталась.

Тем не менее, спортсмен, не сумев справиться с эмоциями, начал активно добиваться встречи с бывшей девушкой.

После того как Асель согласилась дать Роману еще один шанс, все пошло наперекосяк. Вместо того чтобы восстановить отношения, Неретин стал устраивать ей настоящие “пытки”, обвиняя ее в том, что она якобы планирует забрать его квартиру.

В течение суток боец использовал физическую силу, избивая девушку ногами и нанося ей тяжелые увечья. Более того, он пытался скрыть следы своего насилия, смазывая места ударов мазью, чтобы не оставить синяков. Эта чудовищная ситуация, полная унижений и страха, закончилась, когда Асель удалось найти возможность сбежать из квартиры, - пишет канал.

Выбравшись на свободу, она сразу обратилась в правоохранительные органы и написала заявление о побоях и незаконном удерживании.

На данный момент полиция активно ищет Неретина, который скрылся с места преступления. 

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