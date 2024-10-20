Нормально ли смотреть сериалы запоем и о чем это может говорить – эксперт

Когда выходит очередной сезон сериала, многие буквально живут от недели к неделе, чтобы дождаться новой серии. А некоторые предпочитают смотреть его полностью и не могут оторваться. Оказывается, не все так просто, сообщает Zakon.kz .

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Формат сериалов, доступных для так называемого "запойного просмотра", изучили ученые. Исследователи при этом отметили, что нередко сам такой формат, когда все серии в доступе, делает сериал более привлекательным.

В рамках работы было показано, что потребители контента нередко заранее планируют просмотр сериалов и многосерийных шоу. Ученые отметили, что чем более последовательным является шоу, тем выше вероятность, что смотреть его будут запоем. Участники работы даже отмечали, что они готовы заплатить деньги, чтобы получить доступ к закрытым сериям пораньше и с удовольствием посмотреть их полностью.

Но вот насколько это нормально, объяснил в беседе с aif.ru психоаналитик Алексей Мелехин.

Надо понимать, что просмотр сериалов является неким поведением-индикатором. Когда человек запоем начинает смотреть сериалы, это чаще всего является свидетельством какой-то сенсорной эмоциональной разгрузки. То есть человек отвлекается, заполняет себя чем-то, – рассказал психолог.

Он отметил, что такое поведение сродни курению или перееданию, когда человек начинает запоем что-то поглощать, чтобы отвлечься или успокоиться, а также сделать себе приятное.

Вторая причина, когда люди запоем просматривают сериалы или иные фильмы, – когда им не хватает эмоций или впечатлений, которые они не могут получить в обычной жизни, но очень бы хотели. Это могут быть страдания, эмоции борьбы, эмоции внутренней мобилизации, эмоции драмы. И самый простой способ получить и пережить эти эмоции – сериалы, – предупреждает специалист.

Мелехин поясняет, что кроме того, просмотр сериалов запоем – способ обработать какую-то эмоцию. То есть, подобное поведение выполняет еще и функцию обработки травматического опыта, стресса, посттравматического стресса и так далее. По словам психолога, с помощью сериалов человек может обработать или уменьшить свою эмоциональную боль.

Четвертое – это может быть индикатором прокрастинации. Это срабатывает, когда у человека слишком высокие стандарты к себе, он чересчур жестко и жестоко относится к самому себе. И чтобы снизить это давление на себя, отвлечься, ему нужен объект переключения, – рассказал Мелехин.

Таким образом, подчеркивает эксперт, сериалы для каждого человека выполняют какую-то неповторимую психологическую функцию. И в том, что это за функция, разбираться надо индивидуально.