Аэропорт в Новой Зеландии ввёл ограничение по времени на прощальные объятия

Аэропорт города Данидин в Новой Зеландии ограничил время объятий своих посетителей до трёх минут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Фото: Bild

CNN сообщил о знаке, ссылаясь на пост в Facebook, под которым собираются как шутливые, так и возмущённые комментарии.

Глава аэропорта, Даниэль Де Боно, в радиоинтервью объяснил, что, согласно исследованию, всего 20 секунд достаточно для высвобождения "гормона любви" окситоцина при объятиях. Чем короче объятие, тем больше посетителей смогут это почувствовать, отметил он. Если кто-то хочет обниматься дольше перед поездкой, им предлагается отправиться на парковку. Там можно находиться бесплатно до 15 минут.