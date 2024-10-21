Женщина привела в кальянную дочь-квадробера на поводке

Жительница Москвы привлекла внимание к своей необычной выходке, посетив кальянную с дочерью-квадробером, на поводке, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал “ Москва 125” .

Фото с сайта gov.uz

Женщина пришла в заведение, держа свою дочь на поводке.

Девочка была одета в маску кота и перчатки, имитирующие лапы животного, что добавляло необычности ситуации. Она сидела на корточках перед диваном своей матери, мяукала и вела себя как настоящая кошка, ластясь к официантам и другим посетителям, - пишет источник.

Тем временем москвичка спокойно курила кальян, держа поводок в руках.

Эта сцена вызвала удивление и любопытство у окружающих, которые не могли сдержать эмоций от увиденного.