Женщина привела в кальянную дочь-квадробера на поводке

Жительница Москвы привлекла внимание к своей необычной выходке, посетив кальянную с дочерью-квадробером, на поводке, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал “Москва 125”.
Женщина пришла в заведение, держа свою дочь на поводке.
Девочка была одета в маску кота и перчатки, имитирующие лапы животного, что добавляло необычности ситуации. Она сидела на корточках перед диваном своей матери, мяукала и вела себя как настоящая кошка, ластясь к официантам и другим посетителям, - пишет источник.
Тем временем москвичка спокойно курила кальян, держа поводок в руках.
Эта сцена вызвала удивление и любопытство у окружающих, которые не могли сдержать эмоций от увиденного.
Комментарии0 комментарий(ев)