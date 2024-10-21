Осужденный на 15 лет за коррупцию экс-мэр Владивостока, отправится на войну в Украине

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет за коррупцию, отправится на войну на Украине, передает ИА «NewTimes.kz» , со ссылкой на «Коммерсантъ» .

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экс-чиновник подписал контракт с Минобороны РФ. Эту информацию подтвердил адвокат бывшего мэра, от более подробных комментариев он воздержался.

Игорь Пушкарев был осужден по обвинению в коррупции в 2019 году. Суд установил, что он за взятки препятствовал организациям в участии в муниципальных конкурсах на строительство дорог.

В январе стало известно, что на СВО отправился другой экс-мэр Владивостока - Олег Гуменюк, также осужденный за коррупцию.