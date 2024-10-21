У актера Михаила Ефремова обнаружено серьезное обострение болезни легких

По информации российских СМИ, уже в ближайшие месяцы Ефремов может отказаться на свободе, передает inbusiness.kz со ссылкой на SHOT .

Фото с сайта kp.ru

По данным Telegram-канала, обострение болезни лёгких актера может ускорить его выход из колонии по УДО.

Все медицинские справки уже собраны. Сейчас актёра лечат противовоспалительными таблетками, иммунодепрессантами и ингаляционными бронходилататорами, которые есть в Белгородской колонии. Проблем с лекарствами в медчасти №1 в ИК нет. Кроме того, родственники и адвокаты передают заключённому лекарства по предварительному согласованию с врачом. Ефремову, по словам близких, требуется КТ — для этого его могут вывезти в государственную клинику. В целом сейчас состояние актёра оценивается как удовлетворительное, но Ефремов жалуется на трудности с дыханием и говорит, что ему сложно разговаривать, - сообщает SHOT.

В сентябре 2020 года Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель Михаил Захаров. Столичный суд приговорил артиста к 8 годам лишения свободы, но затем сократил срок до 7,5 года. В августе текущего года его адвокат сообщил журналистам, что готовит заявление об условно-досрочном освобождении Ефремова.