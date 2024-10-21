Врач назвала болезни, которые провоцируют деменцию

Кто-то даже в глубокой старости сохраняет хорошую память, а кто-то становится все более рассеянным еще до выхода на пенсию. Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская объяснила " Доктору Питеру " кое-что о старческой забывчивости, ее причины и способы лечения, рассказывает Tengri Life .

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По словам врача-эксперта, современная концепция естественного старения предполагает, что с возрастом память должна сохраняться на удовлетворительном уровне. Конечно, с годами ресурсы организма истощаются, поэтому может наблюдаться некоторое ухудшение функционирования мозга в сравнении с молодым возрастом, но выраженных нарушений в норме быть не должно. К сожалению, симптомы нарушения работы мозга у людей старшего возраста часто не ассоциируются с нездоровьем, а потому на них могут долгое время не обращать внимания.

Демьяновская отметила, что начальные симптомы когнитивных нарушений - бытовая забывчивость, когда человек не может вспомнить, запер ли дверь, или постоянно теряет важные вещи, которые регулярно использует (мобильный телефон, очки). При этом он помнит все данные о себе и семье и разбирается в происходящих событиях.

Очень важно на этом этапе начать лечение - так можно остановить прогрессирование когнитивного дефицита и предупредить деменцию. К сожалению, не всегда близкие замечают, что память пожилого человека ухудшается, особенно если они живут раздельно и общаются периодически. Сам он может не осознавать этого в полной мере либо не придавать своей забывчивости значения, пояснила невролог.

Она подчеркнула, что, если симптомы игнорировать, когнитивная дисфункция чаще всего прогрессирует. Далее человек начинает путать имена и даты, для общения использует фразы проще и короче, чем раньше, иногда не может закончить предложение, так как в процессе забывает, о чем говорил.