Выставлен на продажу орден “Достык“, которым в Казахстане наградили Маргарет Тэтчер

На сайте британского интернет-магазина выставили на продажу орден "Достык", который в Казахстане вручили бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото с сайта fansshare.com

Согласно объявлению в Peter Harrington, орден "Достык" продается за 12 500 фунтов стерлингов (около 7,9 миллиона тенге). Эта награда была вручена Тэтчер в 2001 году за вклад в развитие отношений между Казахстаном и Великобританией.

Фото: peterharrington.co.uk

В описании указано, что орден в очень хорошем состоянии, не считая нескольких царапин на дне коробки.

"Звезда с украшениями вместе со знаком ордена на плечевой ленте, на подушке из королевского синего бархата в оригинальной коробке из синей кожи с белой сатиновой подкладкой, на крышке которой по краю напечатано слово "Дружба", с латунными застежками. С наградной книжкой. В целом в очень хорошем состоянии", - говорится на сайте.

Орден "Достык" был учрежден в 1995 году для поощрения международного сотрудничества на высшем уровне. В Казахстане этим орденом награждают за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Маргарет Тэтчер стала седьмым человеком, награжденным этим орденом. Среди других получателей также были экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю.

Маргарет Тэтчер - британский политик, премьер-министр Великобритании с 1979 по 1990 год и лидер Консервативной партии. Она стала первой женщиной на посту премьер-министра в стране и известна своей жесткой экономической политикой, направленной на снижение государственного вмешательства в экономику, приватизацию государственных предприятий и усиление рыночных механизмов. Тэтчер получила прозвище "Железная леди" за свою непоколебимую позицию в политике и международных делах. Ее правление сопровождалось как экономическими успехами, так и социальными конфликтами. В апреле 2013 года политик ушла из жизни.