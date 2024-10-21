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21.10.2024, 11:06

СМИ сообщили о смерти Фетхуллаха Гюлена. Его обвиняли в попытке госпереворота в Турции

Новости Мира 0 572

Турецкие СМИ сообщили о смерти члена организации "Хизмет" священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняли в попытке государственного переворота в 2016 году, передает Tengrinews.kz.

Фото: twitter.com/FGulencomTR
Фото: twitter.com/FGulencomTR

"Фетхуллах Гюлен, главарь FETО (террористическая организация фетуллахистов), проживавший в американском штате Пенсильвания, скончался", - пишет газета Hürriyet.

По данным СМИ, в последнее время здоровье Гюлена ухудшилось. Помимо почечной недостаточности и диабета, у него также была деменция.

Отметим, в ноябре 2021 года СМИ сообщали о смерти Гюлена в Пенсильвании. Тогда оппозиционный турецкий портал OdaTV заявил, что Гюлен был отравлен, а еще один мулла организации на ферме покончил жизнь самоубийством. Однако позже в администрации учреждения информацию о смерти Гюлена опровергли.

Попытка государственного переворота произошла в Турции в июле 2016 года. Согласно официальным данным, тогда погибли более 250 человек, еще около двух тысяч были ранены. Власти Турции возложили ответственность за мятеж на движение проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года живет в изгнании в США. Сам Гюлен отвергал обвинения в причастности к путчу.

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Отметим, что Гюлен является основателем общественного движения "Хизмет", которое Анкара объявила террористической группой в мае 2016 года. Движение спонсировало около тысячи учебных центров по всему миру и помогало студентам средних школ в 150 странах изучать турецкий язык и готовиться к сдаче вступительных экзаменов в университеты.

Правительство Эрдогана обвинило преподавателей этих центров в том, что они поддерживают Гюлена и выступают против властей. Многие учителя были арестованы, а тем, кто работал за границей, власти Турции приказали вернуться на родину. Сторонников Гюлена также обвиняли в Турции в нескольких терактах.

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