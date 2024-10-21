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21.10.2024, 11:55

Коснется каждого: немецкие врачи назвали самую большую угрозу за последние десятилетия

Новости Мира 0 445

Около 35 000 человек в Евросоюзе ежегодно умирают от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам патогенами. Недавнее исследование показало, что в 2050 году во всем мире от этого могут погибнуть более 39 миллионов человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Biid.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Врач-реаниматолог Фрэнк М. Брункхорст из университетской больницы Йены назвал две основные причины резистентности (устойчивости к антибиотикам).

"Во-первых, по-прежнему назначается слишком много антибиотиков, особенно в амбулаторных условиях. Во-вторых, многие устойчивые микробы попадают к нам через международные поездки, которые снова быстро развиваются после коронавируса. Особенно в таких странах, как Греция, Португалия, Турция, но также и в Индии и других азиатских странах наблюдается чрезвычайно высокий уровень устойчивости. Мы должны предупредить людей: если кто-нибудь привезет такой микроб из отпуска и заразит больного дедушку, это может стать опасным для его жизни", - сказал медик.

Издание напоминает, что антибиотики не нужны почти при всех респираторных инфекциях, поскольку чаще всего они вызваны вирусами, с которыми антибиотики ничего не могут поделать.

"В частности, дети, болеющие простудой, получают слишком много лекарств. И даже при инфекциях мочевыводящих путей, таких как цистит, антибиотики по-прежнему назначают слишком легкомысленно, когда в этом даже нет необходимости", - говорится в публикации.

По мнению президента общества инфекционной терапии Пола Эрлиха Матиас Плетц, эффективность антибиотиков находится под растущей угрозой.

"Мы находимся в процессе того, чтобы снова потерять достижения современной медицины и вернуться к временам, предшествовавшим открытию пенициллина", - сказала она.

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