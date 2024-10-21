WhatsApp ввел новую функцию для организации звонков и сделал ее заметнее

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Согласно информации WABetaInfo, скачав и установив бета-версию WhatsApp для iOS с номером сборки 24.21.10.79, пользователи смогут создавать ссылки на звонки в специальном разделе рядом с полем ввода сообщений. Это позволит приглашать собеседников как на аудио-, так и на видеозвонки. Созданными ссылками можно будет делиться в текущем чате или в других окнах.

По данным издания, многие пользователи WhatsApp не знают о возможности создания ссылок на звонки в приложении. Нововведение сделает эту функцию более заметной для пользователей. Отмечается, что эта функция будет доступна в бета-версиях приложения для устройств на базе операционной системы iOS.