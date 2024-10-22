18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
484.19
524.28
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
22.10.2024, 07:43

50 миллионов тенге за ночь в вагоне: самый дорогой поезд начнет курсировать по Европе

Новости Мира 0 457

В марте 2025 года начнет курсировать самый дорогой в истории вагон поезда – эксклюзивный L'Observatoire, который станет новой жемчужиной легендарного Venice Simplon-Orient-Express, передает Tengri Travel.

Фото: instagram.com/vsoetrain
Фото: instagram.com/vsoetrain

Уникальный спальный вагон, созданный всемирно известным художником JR, представляет собой настоящую "студию на колесах", где роскошь, искусство и архитектура сливаются воедино, создавая неповторимую атмосферу. Стоимость ночи в этом вагоне начинается от 80 тысяч фунтов стерлингов (более 50 миллионов тенге), что делает его самым дорогостоящим предложением среди железнодорожных перевозок.

Презентация L'Observatoire состоялась в сентябре 2024 года на торжественном мероприятии, прошедшем в самом сердце Парижа в преддверии Art Basel. Участники мероприятия первыми смогли увидеть L'Observatoire и лично оценить работу JR, который провел экскурсию по вагону, раскрывая скрытые детали и тайны, заложенные в отделке и декоре.

L'Observatoire представляет собой самый большой номер на борту Venice Simplon-Orient-Express, площадью 31 квадратных метров. Внутреннее убранство включает спальню с двуспальной кроватью, мраморную ванную комнату с душем и отдельно стоящей ванной, гостиную зону с кушеткой и проигрывателем виниловых пластинок, а также библиотеку с сотнями книг издательства Gallimard.

Одной из изюминок вагона стал тайный чайный зал с камином, спрятанный в глубине интерьера. Каждый уголок этого пространства наполнен произведениями искусства, фотографиями и элементами мозаики, созданными как мастерами прошлого, так и современными молодыми художниками.

JR стремился создать пространство, вдохновляющее на исследование и творчество. По его словам, L'Observatoire стал своего рода "художественной обсерваторией", где пассажиры могут не только наслаждаться видами за окном, но и любоваться звездами через специально оборудованный люк-окулус на потолке.

Помимо уникального дизайна, L'Observatoire предлагает своим гостям сервис высочайшего класса: круглосуточное обслуживание личного стюарда, частные ужины в номере, все напитки, включая премиальные вина и шампанское, а также подарки, специально подобранные JR. В стоимость билета включены трансферы к поезду и обратно в радиусе 300 километров, что подчеркивает эксклюзивность и заботу о каждом клиенте.

К слову, Venice Simplon-Orient-Express планирует ввести новые маршруты: уже сейчас путешественники могут купить билет на поезд Париж – Бур-Сен-Морис, а в июне будет запущено направление Париж – Портофино.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!