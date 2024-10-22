50 миллионов тенге за ночь в вагоне: самый дорогой поезд начнет курсировать по Европе

В марте 2025 года начнет курсировать самый дорогой в истории вагон поезда – эксклюзивный L'Observatoire , который станет новой жемчужиной легендарного Venice Simplon-Orient-Express, передает Tengri Travel .

Фото: instagram.com/vsoetrain

Уникальный спальный вагон, созданный всемирно известным художником JR, представляет собой настоящую "студию на колесах", где роскошь, искусство и архитектура сливаются воедино, создавая неповторимую атмосферу. Стоимость ночи в этом вагоне начинается от 80 тысяч фунтов стерлингов (более 50 миллионов тенге), что делает его самым дорогостоящим предложением среди железнодорожных перевозок.

Презентация L'Observatoire состоялась в сентябре 2024 года на торжественном мероприятии, прошедшем в самом сердце Парижа в преддверии Art Basel. Участники мероприятия первыми смогли увидеть L'Observatoire и лично оценить работу JR, который провел экскурсию по вагону, раскрывая скрытые детали и тайны, заложенные в отделке и декоре.

L'Observatoire представляет собой самый большой номер на борту Venice Simplon-Orient-Express, площадью 31 квадратных метров. Внутреннее убранство включает спальню с двуспальной кроватью, мраморную ванную комнату с душем и отдельно стоящей ванной, гостиную зону с кушеткой и проигрывателем виниловых пластинок, а также библиотеку с сотнями книг издательства Gallimard.

Одной из изюминок вагона стал тайный чайный зал с камином, спрятанный в глубине интерьера. Каждый уголок этого пространства наполнен произведениями искусства, фотографиями и элементами мозаики, созданными как мастерами прошлого, так и современными молодыми художниками.

JR стремился создать пространство, вдохновляющее на исследование и творчество. По его словам, L'Observatoire стал своего рода "художественной обсерваторией", где пассажиры могут не только наслаждаться видами за окном, но и любоваться звездами через специально оборудованный люк-окулус на потолке.

Помимо уникального дизайна, L'Observatoire предлагает своим гостям сервис высочайшего класса: круглосуточное обслуживание личного стюарда, частные ужины в номере, все напитки, включая премиальные вина и шампанское, а также подарки, специально подобранные JR. В стоимость билета включены трансферы к поезду и обратно в радиусе 300 километров, что подчеркивает эксклюзивность и заботу о каждом клиенте.

К слову, Venice Simplon-Orient-Express планирует ввести новые маршруты: уже сейчас путешественники могут купить билет на поезд Париж – Бур-Сен-Морис, а в июне будет запущено направление Париж – Портофино.