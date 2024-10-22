У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности. Чем это грозит?

У части банковских карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности чипов, это произойдет впервые с момента ухода платежных систем из России, передает РБК со ссылкой на собственные источники, передает Lenta.ru
Сертификаты безопасности эмитента или безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт, они закупаются банками на определенный срок, три года, пять и так далее.
До ухода Visa и Mastercard этот срок продлевался, теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате такие карты, или нет.
Работа карты зависит от банка-эмитента и банка-эквайера. Часть платежей может перестать проходить, например, отложенная оплата: она применяется, например, в общественном транспорте.
Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети. Источник РБК
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