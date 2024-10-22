У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности. Чем это грозит?

У части банковских карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности чипов, это произойдет впервые с момента ухода платежных систем из России, передает РБК со ссылкой на собственные источники, передает Lenta.ru

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Сертификаты безопасности эмитента или безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт, они закупаются банками на определенный срок, три года, пять и так далее.

До ухода Visa и Mastercard этот срок продлевался, теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате такие карты, или нет.

Часть платежей может перестать проходить

Работа карты зависит от банка-эмитента и банка-эквайера. Часть платежей может перестать проходить, например, отложенная оплата: она применяется, например, в общественном транспорте.

Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети. Источник РБК