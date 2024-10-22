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22.10.2024, 11:06

Три опасные ловушки, в которые часто попадают умные люди

Новости Мира 0 1 951

Высокий интеллект может обернуться излишней самоуверенностью и оказать тем самым медвежью услугу. Такую закономерность выявинили исследователи, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Методом проб и ошибок ученые выяснили, что люди с высоким уровнем интеллекта часто загоняют себя в ловушки, которых можно было бы избежать, если бы не лишние раздумья и следующие действия.

1. Искать всему слишком сложные объяснения

Мы не только не знаем, но и не способны узнать множество вещей. Например, почему сложные системы, такие как фондовый рынок или экономика, ведут себя определенным образом. Человеческие эмоции и перемены в социальных предпочтениях нельзя свести к формулам. Умным людям хочется задействовать свой большой мозг, поэтому они начинают создавать сложные истории и моделировать сложные причинно-следственные связи. Хуже того, если умные люди верят, что сложность равна интеллекту, а интеллект равен точности, то выберут объяснение, которое больше всего напрягает их мозг.

Между интеллектуальной строгостью и верой в свою собственную чушь есть тонкая грань, которую умные люди рискуют незаметно для себя перейти из-за непомерной самоуверенности.

2. Не прислушиваться к "обычным" людям

Быть умным – это как быть частью особого племени, поэтому людям с высоким интеллектом зачастую трудно воспринимать "чужаков" как равных.

Количество времени, денег и стресса, которые требуются, чтобы получить ученую степень, стать топ-менеджером или добиться высокой награды, заставляет умных людей поверить в то, что те, у кого нет подобных достижений, не могут предложить ценную и полезную информацию.

3. Ничего не менять ради сохранения репутации

Умные люди часто выделяются среди других за счет постоянства. Благодаря тому, что кто-то все время держит планку на высоком интеллектуальном уровне, он может прославиться как "человек, который точно прогнозирует изменения на рынке нефти" или "всегда предсказывает результаты выборов". Но если мир переключится на что-то другое, а умный человек продолжит отчаянно пытаться сохранить свой статус, то он рискует оказаться экспертом в реальности, которой больше не существует.

Когда человек становится известен благодаря своим идеям, а они потом оказываются неправильными или устаревшими, двигаться дальше крайне трудно. В результате многие умные люди цепляются за откровенно плохие идеи.

Ранее ученые выяснили, как самооценка мужчин влияет на их отношение к женщинам.

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