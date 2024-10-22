Какие ошибки в питании приводят к диабету 2 типа – диетолог

При сахарном диабете 2 типа важно питаться здорово и контролировать уровень сахара в крови. Именно это поможет сохранить активную жизнь. Что приводит к диабету и как нужно питаться людям с таким диагнозом, передает Toppress со ссылкой на Rbc.ua.
Болезнь возникает, когда организм не может правильно использовать инсулин. Без лечения диабет 2 типа может вызвать различные проблемы со здоровьем, такие как заболевания сердца, почек и инсульт.
Справиться с этой болезнью можно, если изменить образ жизни, принимая лекарства и регулярно навещая врача.
Симптомы, как правило, развиваются медленно и могут включать:
Большая вероятность развития диабета 2 типа, если:
Норма глюкозы в крови натощак – 3,9-5,6 ммоль/л. Если результаты другие, то это может означать:
По словам диетолога Натальи Самойленко, к сожалению, диабет 2 типа очень прогрессирует в обществе и сокращает жизнь.
Такая болезнь есть следствием нездорового образа жизни. Первое на что следует обратить внимание в образе жизни – это питание. Когда рацион перегружен простыми углеводами, добавленными сахаром в различных промышленных кондитерских изделиях, то диабет может очень быстро возникнуть.
“Если в рационе преимущественно состоит из этих продуктов, то ожидайте рано или поздно развитие диабета 2 типа”, – отметила эксперт.
Питание должно состоять из трех главных приемов пищи:
Зеленые листовые овощи содержат необходимые витамины, минералы и питательные вещества. Они также оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови.
Листовая зелень, включая шпинат и капусту, является основным растительным источником калия, витамина А и кальция.
Цельные зерна содержат большое количество клетчатки и больше питательных веществ, чем рафинированные белые зерна. Соблюдение диеты с высоким содержанием клетчатки важно для людей с диабетом, потому что клетчатка замедляет процесс пищеварения.
Жирная рыба является полезным дополнением к любой диете. Жирная рыба содержит важные омега-3 жирные кислоты.
Диета с высоким содержанием полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров может улучшить контроль сахара в крови и уровень липидов в крови у людей с диабетом.
Бобовые являются отличным вариантом питания для людей с диабетом. Они являются источником растительного белка и могут удовлетворить аппетит, помогая людям снизить потребление углеводов.
Фасоль имеет низкий гликемический индекс и помогает контролировать сахар крови.
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