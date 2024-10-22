Какие ошибки в питании приводят к диабету 2 типа – диетолог

Почему возникает диабет 2 типа

Болезнь возникает, когда организм не может правильно использовать инсулин. Без лечения диабет 2 типа может вызвать различные проблемы со здоровьем, такие как заболевания сердца, почек и инсульт.

Справиться с этой болезнью можно, если изменить образ жизни, принимая лекарства и регулярно навещая врача.

Симптомы, как правило, развиваются медленно и могут включать:

повышенная жажда

частое хождение в туалет

частое чувство голода

усталость

медленное заживление порезов или язв

покалывание или онемение в руках и ног

сухость кожи

быстрая потеря веса

Большая вероятность развития диабета 2 типа, если:

в вашей семье есть случаи развития диабета

у вас избыточный вес или ожирение

физически активны менее трех раз в неделю

во время беременности болели гестационным диабетом

имеете высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина

есть предиабет

Норма глюкозы в крови натощак – 3,9-5,6 ммоль/л. Если результаты другие, то это может означать:

преддиабет – 5,6-6,9 ммоль/л. Это означает, что диабет еще не развился, но в организме происходит ряд процессов, способных увеличивать риски его появления.

диабет – выше 7 ммоль/л. Пока особой опасности здоровью нет, если состояние вовремя заметить

Важность питания

По словам диетолога Натальи Самойленко, к сожалению, диабет 2 типа очень прогрессирует в обществе и сокращает жизнь.

Такая болезнь есть следствием нездорового образа жизни. Первое на что следует обратить внимание в образе жизни – это питание. Когда рацион перегружен простыми углеводами, добавленными сахаром в различных промышленных кондитерских изделиях, то диабет может очень быстро возникнуть.

“Если в рационе преимущественно состоит из этих продуктов, то ожидайте рано или поздно развитие диабета 2 типа”, – отметила эксперт.

Питание должно состоять из трех главных приемов пищи:

первое – это режим, то есть так как вы будете использовать эти продукты. Чтобы стимулировать инсулин и глюкозу, достаточно есть полезные продукты три раза в день

завтрак должен быть в первый час после пробуждения, а обед за 5-6 часов и так же ужин

структура рациона – для людей с диабетом важно, что и когда есть. Есть продукты, которые полезны для рациона в первую половину дня. Поэтому если вы съедите их на ужин, то получите больше вреда

Какие продукты помогут контролировать диабет

Зеленые листовые овощи

Зеленые листовые овощи содержат необходимые витамины, минералы и питательные вещества. Они также оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови.

Листовая зелень, включая шпинат и капусту, является основным растительным источником калия, витамина А и кальция.

Цельные зерна

Цельные зерна содержат большое количество клетчатки и больше питательных веществ, чем рафинированные белые зерна. Соблюдение диеты с высоким содержанием клетчатки важно для людей с диабетом, потому что клетчатка замедляет процесс пищеварения.

Жирная рыба

Жирная рыба является полезным дополнением к любой диете. Жирная рыба содержит важные омега-3 жирные кислоты.

Диета с высоким содержанием полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров может улучшить контроль сахара в крови и уровень липидов в крови у людей с диабетом.

Фасоль

Бобовые являются отличным вариантом питания для людей с диабетом. Они являются источником растительного белка и могут удовлетворить аппетит, помогая людям снизить потребление углеводов.

Фасоль имеет низкий гликемический индекс и помогает контролировать сахар крови.