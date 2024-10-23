Генпрокурор Украины подал в отставку на фоне скандала

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне скандала с поддельными справками об инвалидности должностных лиц государственных органов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на офис генпрокурора.

Андрей Костин. Фото: gp.gov.ua

Как говорится в публикации, сегодня президент Украины сегодня провел заседание Совета национальной безопасности "по явно аморальной ситуации с поддельными справками об инвалидности должностных лиц государственных органов". Сообщается о проверках на всех государственных уровнях и расследовании уголовных дел. Множество фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины.

"Я считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского о том, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других выплат, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность. Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить о своем увольнении с поста генерального прокурора", - написал Костин.

Напомним, что Андрей Костин был назначен на должность генпрокурора летом 2022 года.

Андрей Костин родился в Одессе. В 2019 году был избран народным депутатом Украины от "Слуги народа", занимал должность главы комитета Верховной рады по вопросам правовой политики, отвечал в парламенте за судебную реформу.