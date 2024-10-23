Израиль заявил об обнаружении бункера с миллионами долларов и золотом под больницей в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в Бейруте бункер убитого ранее лидера шиитской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы, в котором хранились сотни миллионов долларов и золотые слитки. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews .

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По словам Хагари, укрепленное помещение, приспособленное для длительного пребывания, расположено под зданием одной из больниц на юге столицы Ливана.

Представитель ЦАХАЛ также заявил, что Тегеран самолетами отправлял деньги в иранское посольство в Бейруте для передачи средств членам "Хезболлы".

"Финансовая структура "Хезболлы" основана на двух основных источниках дохода. Деньги от иранского режима и деньги от ливанского народа. Иранские силы "Аль-Кудс" переводят деньги "Хезболлы" от иранской нефти, продаваемой в Сирии. Иран также отправляет чемоданы с наличными и золотом самолетами в иранское посольство в Бейруте, а затем деньги напрямую идут "Хезболле", - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

Хагари отметил, что ВВС Израиля пока не намерены атаковать больницу, где был обнаружен бункер. 20 октября израильская армия информировала о предстоящей волне атак на финансовые объекты "Хезболлах".

В понедельник ЦАХАЛ нанес авиаудары по зданиям компании "Кард аль-Хасан" в южной части Бейрута. Израильская армия заявила, что эта компания финансирует террористические операции "Хезболлы".

Между тем, директор клиники "Сахель" Фади Аламех обвинил Израиль в клевете и призвал ливанскую армию войти на территорию больницы и подтвердить, что там расположены только операционные с пациентами и морг, передает Reuters.

Агентство не смогло независимо проверить слова Хагари, который утверждал, что израильская разведка собирала соответствующую информацию в течение нескольких лет.