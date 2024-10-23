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22.10.2024, 20:52

Израиль заявил об обнаружении бункера с миллионами долларов и золотом под больницей в Бейруте

Новости Мира 0 756

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в Бейруте бункер убитого ранее лидера шиитской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы, в котором хранились сотни миллионов долларов и золотые слитки. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

©️ The Times of Israel
©️ The Times of Israel

По словам Хагари, укрепленное помещение, приспособленное для длительного пребывания, расположено под зданием одной из больниц на юге столицы Ливана.

Представитель ЦАХАЛ также заявил, что Тегеран самолетами отправлял деньги в иранское посольство в Бейруте для передачи средств членам "Хезболлы".

"Финансовая структура "Хезболлы" основана на двух основных источниках дохода. Деньги от иранского режима и деньги от ливанского народа. Иранские силы "Аль-Кудс" переводят деньги "Хезболлы" от иранской нефти, продаваемой в Сирии. Иран также отправляет чемоданы с наличными и золотом самолетами в иранское посольство в Бейруте, а затем деньги напрямую идут "Хезболле", - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

Хагари отметил, что ВВС Израиля пока не намерены атаковать больницу, где был обнаружен бункер. 20 октября израильская армия информировала о предстоящей волне атак на финансовые объекты "Хезболлах".

В понедельник ЦАХАЛ нанес авиаудары по зданиям компании "Кард аль-Хасан" в южной части Бейрута. Израильская армия заявила, что эта компания финансирует террористические операции "Хезболлы".

Между тем, директор клиники "Сахель" Фади Аламех обвинил Израиль в клевете и призвал ливанскую армию войти на территорию больницы и подтвердить, что там расположены только операционные с пациентами и морг, передает Reuters.

Агентство не смогло независимо проверить слова Хагари, который утверждал, что израильская разведка собирала соответствующую информацию в течение нескольких лет.

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