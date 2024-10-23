Ученые Гарварда выяснили, какая пища забирает годы жизни быстрее сахара и жирного мяса

Исследование, проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения, показало, что люди, употребляющие большое количество продуктов с высокой степенью переработки, сталкиваются с более серьезными рисками для здоровья, включая болезни сердца, диабет, ожирение, желудочно-кишечные заболевания и депрессию, передает Tengri Life со ссылкой на rg.ru .

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Речь идет о переработанном мясе, напитках с искусственными подсластителями, сладких десертах на молочной основе, продуктах для завтрака с высокой степенью переработки, например хлопьях. Эти продукты оказались опаснее сахара и жирного мяса.

Ученые проанализировали данные более 110 тысяч взрослых американцев, собранные за 30 лет. Риск преждевременного ухода из жизни был на четыре процента выше у тех людей, которые ели продукты с наиболее высокой степенью переработки. Причем больше всего рисков для здоровья было у тех, кто ел переработанное мясо. К ним относят колбасные изделия, мясные деликатесы с добавками.

Исследователи отметили, что большую роль играет то, что еще человек ест, помимо вредной еды. Важно, чтобы на столе была пища с клетчаткой, минералами, витаминами.

"Цельнозерновые крупы и хлеб также считаются продуктами с высокой степенью переработки, но они также содержат различные полезные питательные вещества", - заявил автор исследования Мингян Сун.

По его словам, вред от переработанной пищи снижается, если в рационе присутствуют блюда с белком, овощами, фруктами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами.

Ученый посоветовал избегать или ограничивать потребление продуктов с высокой степенью переработки, отметив, что ультраобработанные продукты часто содержат небезопасные химические добавки.

Как правило, в таких продуктах содержится чрезмерное количество соли, сахара и жиров. Кроме того, они рассчитаны на длительный срок хранения и привлекают потребителей своими вкусовыми свойствами, а не полезным составом.