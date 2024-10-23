18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.65
524.46
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
23.10.2024, 07:40

Ученые Гарварда выяснили, какая пища забирает годы жизни быстрее сахара и жирного мяса

Новости Мира 0 490

Исследование, проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения, показало, что люди, употребляющие большое количество продуктов с высокой степенью переработки, сталкиваются с более серьезными рисками для здоровья, включая болезни сердца, диабет, ожирение, желудочно-кишечные заболевания и депрессию, передает Tengri Life со ссылкой на rg.ru.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Речь идет о переработанном мясе, напитках с искусственными подсластителями, сладких десертах на молочной основе, продуктах для завтрака с высокой степенью переработки, например хлопьях. Эти продукты оказались опаснее сахара и жирного мяса.

Ученые проанализировали данные более 110 тысяч взрослых американцев, собранные за 30 лет. Риск преждевременного ухода из жизни был на четыре процента выше у тех людей, которые ели продукты с наиболее высокой степенью переработки. Причем больше всего рисков для здоровья было у тех, кто ел переработанное мясо. К ним относят колбасные изделия, мясные деликатесы с добавками.

Исследователи отметили, что большую роль играет то, что еще человек ест, помимо вредной еды. Важно, чтобы на столе была пища с клетчаткой, минералами, витаминами.

"Цельнозерновые крупы и хлеб также считаются продуктами с высокой степенью переработки, но они также содержат различные полезные питательные вещества", - заявил автор исследования Мингян Сун.

По его словам, вред от переработанной пищи снижается, если в рационе присутствуют блюда с белком, овощами, фруктами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами.

Ученый посоветовал избегать или ограничивать потребление продуктов с высокой степенью переработки, отметив, что ультраобработанные продукты часто содержат небезопасные химические добавки.

Как правило, в таких продуктах содержится чрезмерное количество соли, сахара и жиров. Кроме того, они рассчитаны на длительный срок хранения и привлекают потребителей своими вкусовыми свойствами, а не полезным составом.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!