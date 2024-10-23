В Аргентине ликвидировали налоговую службу

Правительство Аргентины объявило о роспуске действующего налогового бюро AFIP и замене его новым "упрощенным" агентством ARCA, сократив при этом 34 процента персонала, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Buenos Aires Times .

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В заявлении правительства страны говорится, что более 3000 агентов AFIP, начавших работать в период с 2019 по 2023 года, будут уволены в рамках сокращения текущей численности персонала. В правительстве отметили, что эти сотрудники были наняты незаконно.

В администрации президента заявили, что закрытие AFIP "необходимо для ликвидации ненужной бюрократии, которая препятствует экономической и коммерческой свободе аргентинцев". При этом сообщается, что новое агентство ARCA будет функционировать "с более простой, эффективной, менее затратной и менее бюрократической структурой".

"Эта мера позволит сократить высшие должностные лица на 45 процентов, а низшие должностные лица - на 31 процент, что позволит ежегодно экономить 6,4 миллиарда песо (320,7 миллионов долларов)", - говорится в заявлении правительства.

В заявлении также говорится, что будут отменены правила, обеспечивающие высокие зарплаты для старших должностных лиц, и их заработная плата будет сопоставима с зарплатой министра.

"То, что принадлежит каждому аргентинцу, принадлежит только ему и никому другому. Ни одному государственному бюрократу не должно быть делегировано право указывать аргентинцу, что делать с его или ее собственностью", - заявил пресс-секретарь президента Мануэль Адорни.

В профсоюзе AFIP заявили, что не согласны с решением правительства и рассматривают возможность проведения забастовки.

Напомним, новый президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность в декабре прошлого года. С тех пор был осуществлен ряд мер по сокращению бюджета, включая ликвидацию или понижение статуса ряда министерств и государственных агентств.