Опубликованы данные о резком сокращении населения Украины

Население Украины сократилось примерно на 10 млн человек с аннексии РФ Крыма в 2014 году и на 8 млн - с начала полномасштабной войны в 2022 году. Такие оценки 22 октября, привел Фонд ООН в области народонаселения, передает inbusiness.kz со ссылкой на DW .

Фото: gov.kz

Среди причин сокращения населения в ООН назвали выезд украинцев из страны и гибель людей на войне. По данным Управления ООН по правам человека, с начала военных действий были убиты минимум 11 973 мирных жителя. Примерно 6,7 мky человек оказались за границей в статусе беженцев.

Кроме того, война усугубила демографические проблемы. В стране упала рождаемость - до одного ребенка на одну женщину. Это самый низкий показатель в Европе и один из самых низких в мире.

По оценке Института демографии и проблем качества жизни, за два года население Украины (в ее границах 1991 года) сократилось с 42 до 35 миллионов, сказал в разговоре с DW заместитель директора института Александр Гладун в феврале.