Друг спас друга: в Подмосковье пес привел хозяев к провалившейся в колодец собаке

Пес, с которым гуляли жители подмосковного поселка Молодежный, привел хозяев к беспризорной собаке, попавшей в беду, передает mir24.tv
Животное оказалось в колодце глубиной около двух метров и, предположительно, всю ночь боролось за жизнь. По словам очевидцев, спасатели приехали очень быстро и достали погибавшего пса за 10 минут. Первое время он находился в шоке, но потом успокоился, и его смогли накормить.
Ранее собака в США, которую мальчик год назад спас от усыпления, спасла его из-под завалов после урагана.
Комментарии0 комментарий(ев)