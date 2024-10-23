Друг спас друга: в Подмосковье пес привел хозяев к провалившейся в колодец собаке

ФОТО : МТРК «Мир» / Елизавета Шагалова

Животное оказалось в колодце глубиной около двух метров и, предположительно, всю ночь боролось за жизнь. По словам очевидцев, спасатели приехали очень быстро и достали погибавшего пса за 10 минут. Первое время он находился в шоке, но потом успокоился, и его смогли накормить.

Ранее собака в США, которую мальчик год назад спас от усыпления, спасла его из-под завалов после урагана.