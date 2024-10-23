В Грузии заявили о готовящемся государственном перевороте

В Грузии есть группа лиц, готовящая государственный переворот после выборов 26 октября. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, пишет РИА Новости .

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По его словам, поводом для беспорядков послужат наблюдательные неправительственные организации. Они, по информации Папуашвили, составят фальшивые отчеты о проведении выборов.

«Идет подготовка к тому, чтобы захватить власть антидемократическим путем, и к этому подключены местные наблюдательные организации», — подытожил спикер.

Ранее основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили утверждал, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать войну с Россией. С такой идеей, как уточнялось, выступил высокопоставленный западный чиновник.