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23.10.2024, 16:12

Назван популярный предмет в доме, грозящий раком

Новости Мира 0 494

Кандидат химических наук, доцент Александр Гервальд заявил, что один из наиболее популярных видов линолеума – с ПВХ-покрытием – способен спровоцировать развитие онкологических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Фото: wikimedia
Фото: wikimedia

По словам специалиста, такой линолеум может содержать хлор, фталаты, свинец, кадмий и другие опасные вещества.

"Самыми опасными являются фталаты, которые могут выделяться непосредственно в процессе использования изделий из ПВХ. Они становятся причиной нарушения работы печени и почек и возникновения онкологических заболеваний", – рассказал "Ленте.ру" химик.

Свинец и кадмий, присутствующие в составе ПВХ-линолеума, являются нейротоксинами. При длительном воздействии они способны вызывать нарушения в работе центральной нервной системы, а также почечные заболевания.

"В плохо проветриваемых помещениях возможно накопление в воздухе опасных веществ, многие из которых являются канцерогенами. Риск выделения вредных испарений увеличивается при нагревании линолеума, например, при воздействии солнечных лучей. Их вдыхание может приводить к головным болям, головокружению, тошноте, раздражению слизистых и раздражению кожных покровов, а при длительном воздействии – к поражению нервной и сердечно-сосудистой систем и онкологии", – перечислил Александр Гервальд.

Также, по его словам, опасны и производство, утилизация такого линолеума, которые ведут к загрязнению атмосферы токсичными веществами.

Ранее мы перечисляли популярные технические приборы в доме, которые "пожирают" электричество, даже когда ими не пользуются.

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