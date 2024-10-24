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23.10.2024, 20:36

Дуров дал совет тем, кто хочет стать великим

Новости Мира 0 428

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров дал совет тем, кто хочет добиться чего-то выдающегося. Подробнее рассказывает Tengri Life.

Фото: Instagram.com/durov
Фото: Instagram.com/durov

"Если бы мне пришлось дать один совет людям в их 20, которые хотят построить что-то великое, это был бы: "Никогда не пейте алкоголь". Я не пью алкоголь уже почти 20 лет, но видел многих успешных людей, которые из-за него разрушили свою жизнь. Алкоголь затуманивает ум и интуицию на несколько дней после употребления, хотя он может временно поднять настроение. Это как взять кредит - его придется вернуть с процентами. Краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания", - написал Дуров в своем канале в Telegram.

Дуров отметил, что понимает, насколько сложно не поддаться социальному давлению: люди эволюционировали, копируя поведение окружающих.

"Но привычки большинства саморазрушительны: большинство людей вокруг нас пьет алкоголь, ест фастфуд и ведет пассивный образ жизни. И это нормально. Однако, если вы хотите добиться чего-то выдающегося, вы значительно увеличите свои шансы, сохраняя здоровье и тела, и ума", - добавил он.

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