Дуров дал совет тем, кто хочет стать великим

"Если бы мне пришлось дать один совет людям в их 20, которые хотят построить что-то великое, это был бы: "Никогда не пейте алкоголь". Я не пью алкоголь уже почти 20 лет, но видел многих успешных людей, которые из-за него разрушили свою жизнь. Алкоголь затуманивает ум и интуицию на несколько дней после употребления, хотя он может временно поднять настроение. Это как взять кредит - его придется вернуть с процентами. Краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания", - написал Дуров в своем канале в Telegram.