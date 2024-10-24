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24.10.2024, 07:53

Норвегия запретит использовать социальные сети детям до 15 лет

Новости Мира 0 390

Норвегия введет строгий минимальный возрастной предел для использования социальных сетей - 15 лет, поскольку правительство активизировало свою кампанию против технологических компаний, которые, как считают в кабмине, "нацелены на умы маленьких детей", рассказывает Tengri Life со ссылкой на The Guardian.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере признал, что это будет "трудная борьба", но отметил, что политикам необходимо вмешаться, чтобы защитить детей от "влияния алгоритмов".

По его словам, социальные медиа неправильно используются индустрией и могут сделать пользователей "однобокими и покорными".

Издание пишет, что в стране уже установлен минимальный возраст в 13 лет. Тем не менее, по данным исследований Норвежского медиа-агентства, более половины девятилетних, 58 процентов десятилетних и 72 процента одиннадцатилетних детей уже используют социальные сети.

Правительство пообещало ввести дополнительные меры для предотвращения обхода возрастных ограничений. В их числе - внесение изменения в закон о персональных данных о том, что пользователи социальных сетей должны быть не младше 15 лет, чтобы дать согласие на обработку своих персональных данных, а также разработать систему проверки возраста для социальных медиа.

"Это посылает довольно сильный сигнал. Детей необходимо защищать от вредного контента в социальных сетях. Это большие технологические гиганты, выступающие против умов маленьких детей. Мы знаем, что это трудная борьба, потому что здесь действуют сильные силы, но политика также необходима", - отметил премьер.

При этом он понимает, что социальные сети могут предоставить одиноким детям сообщество, тем не менее, пояснил глава кабмина, самовыражение не должно находиться под контролем алгоритмов.

Министр по делам детей и семей Кьерсти Топпе на встрече с родителями, которые выступают за ужесточение онлайн-регулирования для детей, уточнила, что эта мера также направлена на помощь им.

Она подчеркнула, что правительство изучает способы реализации таких ограничений, которые не будут влиять на права человека.

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