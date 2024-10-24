Врачи предупредили об опасности популярного дубайского шоколада

Это лакомство стало настоящим хитом в последние несколько месяцев. Дубайский шоколад нахваливают блогеры и знаменитости, заверяя, что ничего вкуснее они еще не пробовали. Но врачи предупреждают: эта сладость крайне опасна и для фигуры, и для здоровья в целом. Из чего она состоит и как влияет на здоровье, разбирался " Доктор Питер " с экспертами, рассказывает Tengri Life .

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Популярное лакомство готовят вручную. В его типичном составе - бельгийский молочный шоколад, фисташковая или кунжутная паста, а также тесто катаифи. Последний продукт изначально использовали на Востоке, тесто выглядит как тончайшие белые нити, спутанные между собой. В составе привычные ингредиенты: вода, соль, мука, куриные яйца.



Сладкая паста плюс сладкий шоколад, да еще и тесто - звучит как настоящая углеводная бомба. И такой продукт действительно может навредить, говорит врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Помимо фисташковой пасты и теста катаифи, в составе шоколада часто используются экзотические фрукты, орехи, специи, молочные продукты, а также красители и консерванты. Все это делает десерт очень калорийным, а некоторые ингредиенты могут спровоцировать аллергию.

"К сожалению, уже был случай, когда девушка практически после первого укуса трендового десерта почувствовала зуд во рту. После этого у нее начался дикий приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Следом отекли глаза, а потом она и вовсе начала терять сознание. Трудно сказать, какой именно ингредиент спровоцировал отек Квинке, однако данный случай ярко иллюстрирует опасность неконтролируемого употребления шоколада с неизвестным составом", - отметил доктор.

Даже если непривычная сладость не спровоцирует нежелательных аллергических реакций, то у человека легко могут возникнуть проблемы с ЖКТ.

В дубайском шоколаде много калорий и жира, это может стать причиной диареи, изжоги и вздутия живота. Кроме того, если подсесть на такую сладость, то проблем с весом точно не избежать. Повышается риск развития ожирения, а повышенная концентрация сахара в шоколаде также усугубляет проблемы со здоровьем у людей с сахарным диабетом.

Тесто катаифи, из которого делают лакомство, обжаривают в большом количестве масла. Это только добавляет ему калорийности, пояснил эксперт.

Кроме того, производители зачастую скрывают, какие именно ингредиенты они используют. То есть и тесто, и шоколад, и паста могут быть низкого качества. Также не стоит забывать о красителях и консервантах.

Помимо проблем с ЖКТ и анафилактического шока, такое количество углеводов и сахара может спровоцировать срыв поджелудочной железы, обострение проблем с желчным пузырем, а это холецистит, что особенно опасно для тех, у кого камни в желчном.

"Появляется все больше новостей о том, что люди, не привыкшие к орехам и семенам, вызывают скорую с резкими отеками и нарушением дыхания, потому что не знали, что у них может быть аллергия", - рассказала терапевт Наталья Зубарева.

Если же человек решил попробовать этот вид шоколада, то нужно обратить внимание на следующие моменты, уточнил Кутушов.



Во-первых, необходимо проверить десерт на наличие возможных аллергенов в его составе. Во-вторых, при появлении таких симптомов, как зуд, жжение, одышка или другие неприятные ощущения, необходимо незамедлительно обратиться к врачу для выяснения причины и получения соответствующего лечения.



Зубарева в свою очередь советует людям готовить десерт самостоятельно, если он им очень нравится. Так можно выбрать хорошее тесто катаифи, не добавлять слишком много фисташковой пасты и заменить молочный шоколад на горький хотя бы частично. Все это снизит калорийность блюда и тем самым убережет любителей сладкого от возможных опасных последствий.