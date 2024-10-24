Этот простой метод поможет спать ночью не менее 10 часов

Как заснуть за две минуты и спать не менее 10 часов

Эксперт по сну Адеэль уль-Хак назвал процедуру, которая поможет уснуть в течение двух минут и иметь непрерывный сон до 10 часов за раз.

Адеэль объяснил несколько секретов, как хорошо спать ночью, и закончил тем, что он сам использует, чтобы заснуть примерно за 100 секунд.

“Я всегда стараюсь делать упражнения по часу в день, это может быть что угодно, от прогулок до посещения тренажерного зала. Эти упражнения не должны быть сложными”, – рассказал эксперт.

“Однако я никогда не занимаюсь интенсивно после 6 часов вечера, поскольку исследования показали, что это может негативно повлиять на сон. Для меня упражнения рано утром позволяют мне заниматься своей повседневной рутиной и не чувствовать усталость. Когда я ложусь в постель, я могу заснуть меньше чем через две минуты”, – добавил он.

Вам следует знать, что острая пища перед сном может увеличить вероятность изжоги и несварения желудка, такие продукты как красный перец могут повысить температуру тела, усложняя уснуть.

В то же время старайтесь есть в течение дня такие продукты, как миндаль, индейка, киви, лосось, скумбрия и белый рис, которые дадут вам жизненно важные питательные вещества, необходимые для сна.

Адель рассказал, что никогда не пользуется гаджетами в спальне, это табу. Также он создает комфортную температуру в месте сна – это примерно 16,5°C, поскольку в более холодной комнате легче заснуть.

Эксперт также порекомендовал иметь регулярный распорядок дня, сказав, что если вы сможете научить свое тело засыпать и просыпаться в одно и то же время, то ваш сон улучшится.