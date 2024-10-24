12 особенностей людей, нарушающих чужие границы – психолог

У многих регулярно возникают проблемы с защитой границ. Как защититься от агрессора, рассказываем на Zakon.kz.

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По мнению психологов, вот несколько особенностей людей, склонных нарушать границы:

1. Торопят, создавая иллюзию срочности

Излюбленный прием манипуляторов – внушить, что необходимо срочно что-то сделать или решить. Этим методом пользуются и магазины, пытаясь заставить нас что-то купить, не обдумав решение. Цель – ускорить процесс выбора и спровоцировать на импульсивные, необдуманные поступки.

2. Окружают вниманием

Кажется, они постоянно думают о вас, но это не должно льстить. Так происходит только потому, что вы им чем-то полезны. Вас не ценят, не уважают, а просто используют.

3. Не задумываются о ваших чувствах

Эгоисты, которые вас используют, не думают о ваших интересах. Они постоянно стараются запутать, заставляя сомневаться в своем восприятии реальности и адекватности. Нередко они игнорируют все ваши попытки до них достучаться, отказываются отвечать на вопросы и разговаривать, пытаясь вас контролировать.

4. Не заботятся о вашей безопасности

Такие люди не задумываются, не причиняет ли их поведение вам вред. К примеру, коллега может просить вас солгать начальству, чтобы вывести его из-под удара, зная, что эта ложь может стоить вам работы. Родственник может попросить поддержать его в конфликте, при том, что вы и сами можете пострадать.

5. Пытаются вовлечь вас в свои дела

Они не способны заниматься своими делами, не впутывая в них вас.

6. Не уважают потребность в уединении

Вы имеете полное право на приватность и уединение. Держитесь подальше от тех, кто не способен это понять. То, что они не уважают две важнейшие потребности человека, многое говорит об их системе ценностей.

7. Постепенно вас изматывают

Часто такие люди действуют довольно тонко, время от времени напоминая о том, что им нужно, пока вы не сдадитесь. Говорят и делают одно и то же, постепенно расшатывая ваши границы и действуя на нервы. Если взять измором не получается, в ход идут принуждение, запугивание, махинации.

8. Считают, что им все позволено

Крайне трудно уживаться и общаться с тем, кто считает, что ему можно все. Он не способен говорить с другими на равных. У вас постоянно будет возникать ощущение, что вас используют, принижают. Важно четко дать понять, что вы не будете терпеть подобное отношение.

9. Постоянно вас проверяют

Часто они отказываются что-то с вами обсуждать, не желают поддерживать честные и равноправные отношения, игнорируют ваши потребности в пользу собственных.

10. Плетут интриги у вас за спиной

Стремятся вас контролировать и всегда быть в курсе подробностей вашей жизни, ничего не рассказывая о своей.

11. Словно страдают раздвоением личности

У всех бывают удачные и неудачные дни, мы меняемся с возрастом, сталкиваясь с новыми трудностями и набираясь опыта. Но общаться с тем, кто постоянно меняет отношение и поведение, сложно. Нестабильность часто приводит к нарушению чужих границ.

12. Занимаются эмоциональной и психологической манипуляцией

Когда такому человеку не удается чего-то от вас получить, в ход идет эмоциональная манипуляция. Помимо молчаливого игнорирования, такие люди часто прибегают ко лжи, демонстрируют эмоции, противоположные тем, которые испытывают.