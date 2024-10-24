Новая вспышка высшего уровня произошла на Солнце

Новая сильная вспышка высшего X уровня произошла утром 24 октября на восточном крае Солнца, передает inbusiness.kz со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

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По данным ученых, максимум мощности зарегистрирован ранним утром. По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составляет X3.3.

“Это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года”, - отмечается в сообщении.

Исходя из положения активного центра, в котором зарегистрирован взрыв, к Земле с обратной стороны Солнца возвращается группа пятен 3842, которая при прошлом прохождении по диску произвела крупнейшую вспышку текущего цикла уровня X9.0, произошедшую 3 октября.

“Так как полный оборот Солнца совершается за 27 суток, то области, уходящие за западный край, имеют шансы снова вернуться к Земле через 13-14 суток, что, однако, бывает нечасто и лишь для самых крупных центров. Судя по всему, речь идет именно о таком случае, и в ближайшие две недели мы будем наблюдать повторный проход данной группы перед Землей”, - отметили ученые.

Так как область пока частично находится за краем Солнца, то некоторая доля энергии могла быть экранирована солнечным диском. В этой связи реальный балл события был выше, но, как утверждают ученые, не поддается оценке.

“Наиболее крупные пятна группы пока также могут находиться за краем Солнца и в этом случае появятся в поле зрения Земли только через 1-2 суток. Тогда можно будет, в частности, сделать первые оценки запасов энергии в активном центре”, - отметили в лаборатории.

Вспышка сопровождалась крупным выбросом массы, который при таком расположении центра ушел вбок и даже частично назад от Земли и, соответственно, не сможет повлиять на планету. В зону влияния на Землю центр переместится в эти выходные.