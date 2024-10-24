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24.10.2024, 17:12

Картина из замка Пугачевой и Галкина за 40 миллионов рублей оказалась подделкой

Новости Мира 0 1 015

Большинство картин, находящихся в замке российской и советской эстрадной певицы Аллы Пугачевой и комика и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) оказались подделкой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

По данным издания, знаменитости решили вывезти произведения искусства из замка за границу. Однако после изучения экспертами списка картин, предоставленных российской таможне, выяснилось, что они являются неоригинальными. По словам адвоката Александра Добровинского, висевшие в замке в Грязи картины — копии, а их оригиналы находятся совершенно в других местах.

К примеру, картина из коллекции «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена была куплена на аукционе Sotheby's бизнесменом-американцем. При этом известно, что стоимость данной работы составляет около 500 тысяч долларов (40 миллионов рублей). В то же время картина Пугачевой и Галкина, как утверждает Добровинский, стоит 10–15 тысяч рублей.

«Хозяева этой работы, в данном случае Галкин и его супруга, должны прийти в Министерство культуры и принести шедевр за 10 тысяч рублей и сказать: "Дайте нам разрешение, потому что мы, Галкины, сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей, бьем челом и возносим хвалу малым голландцам, сделанным в Китае". Людям нравится фламандский пейзаж XVII века, купить не могут, денег нет. Я сейчас заплачу от того, что у Галкиных нету денег», — высказался Добровинский.

В феврале Максима Галкина обругали в сети за омолаживающий лицо фильтр на видео. 47-летний артист опубликовал ролик, на котором показал поклонникам парк в Австралии. На размещенных кадрах было видно, что комик гулял по улицам в черной футболке.

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