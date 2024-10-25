WhatsApp улучшит одну из функций

Фото: unsplash

Пользователи смогут реагировать с использованием своих последних применяемых ими эмодзи, прокручивая панель реакций.

Как отмечает Wabetainfo, добавление последних эмодзи в панель реакций – очень удобная функция, которая экономит пользователям значительное время. Вместо того, чтобы открывать полный выбор эмодзи и прокручивать различные категории, пользователи смогут просто выбирать наиболее часто используемые эмодзи прямо из панели. Этот улучшенный подход позволяет быстрее отвечать, особенно когда люди склонны регулярно использовать определенные эмодзи.

Фото: wabetainfo

21 октября сообщалось, что WhatsApp ввел новую функцию для организации звонков и сделал ее заметнее.