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24.10.2024, 19:34

WhatsApp улучшит одну из функций

Новости Мира 0 471

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp представили вариант с улучшением функции реагирования смайликами на входящие сообщения, передает Zakon.kz.

Фото: unsplash
Фото: unsplash

Пользователи смогут реагировать с использованием своих последних применяемых ими эмодзи, прокручивая панель реакций.

Как отмечает Wabetainfo, добавление последних эмодзи в панель реакций – очень удобная функция, которая экономит пользователям значительное время. Вместо того, чтобы открывать полный выбор эмодзи и прокручивать различные категории, пользователи смогут просто выбирать наиболее часто используемые эмодзи прямо из панели. Этот улучшенный подход позволяет быстрее отвечать, особенно когда люди склонны регулярно использовать определенные эмодзи.

 

Ватсап, новая функция, улучшение функции, реагирование на сообщения, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 14:39

Фото: wabetainfo

21 октября сообщалось, что WhatsApp ввел новую функцию для организации звонков и сделал ее заметнее.

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