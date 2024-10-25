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24.10.2024, 21:47

Новую теорию о происхождении поцелуев обсуждают ученые Великобритании

Новости Мира 0 490

Профессор Адриано Ламейра из Уорикского университета представил новую теорию о происхождении поцелуев, утверждая, что они возникли у наших предков как способ удаления паразитов, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Издание Evolutionary Anthropology опубликовало результаты его исследования, согласно которому назад движение с вытянутыми губами, напоминающее поцелуй, использовалось для гигиеничного ухода друг за другом. Эксперт полагает, что около семи миллионов лет назад, когда наши предки перешли на наземный образ жизни, необходимость в таком уходе возросла.

Отмечается, что в процессе эволюции процедура сократилась до кратковременного контакта, который мы знаем как поцелуй. Хотя точная причина, по которой поцелуи приобрели сексуальный подтекст, остается дискуссионной, профессор отмечает, что этот ритуал стал символом доверия и социальных связей.

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