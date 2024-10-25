Ученые назвали десять мифов о старении

После 55 лет у людей все чаще возникают пугающие мысли о старости. Однако выяснилось, что многие представления о старости неверны. Ученые из Национального института по проблемам старения США рассказали о десяти распространенных мифах о старости, рассказывает Tengri Life .

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Депрессия и одиночество — это нормально для пожилых людей.

Исследователи говорят, что это не проблема исключительно пожилых людей, она может возникнуть у человека любого возраста. Более того, по так называемой U-образная кривой счастья, выведенной учеными, удовлетворенность жизнью растет с возрастом.

Чем старше я становлюсь, тем меньше мне нужно спать.

Это неправда, но есть также разница между тем, что вам нужно, и тем, что вы получаете, - говорит эксперт.

Пожилые люди не могут учиться новому.

Этот миф ученые считают вовсе абсурдными. Целые учебные программы построены на разрушении этого мифа.

Неизбежно, что пожилые люди будут страдать деменцией.

"Конечно, нет. Однако существует риск, что рост продолжительности жизни означает, что больше людей будут страдать деменцией, поэтому нам нужно вкладывать больше долларов в науку в этой области", - говорит эксперт.

Пожилым людям следует не напрягаться и избегать физических упражнений, чтобы не травмироваться.

"Это безумие! Все виды физической активности полезны, безопасны и необходимы для нашего тела: садоводство, ходьба, тайцзи, плавание и так далее", - утверждают ученые.

Если у члена семьи болезнь Альцгеймера, то и у меня она будет.

В этом есть доля правды, так как семейная история может увеличить вероятность, но можно выбрать образ жизни, который снижает риск, говорят специалисты.

Пожилым придется отказаться от вождения.

Почти каждому пятому американскому водителю — 65 лет или старше.

Только женщины должны беспокоиться об остеопорозе.

Хотя мужчины не так склонны к остеопорозу, поскольку изначально у них плотность костей выше, чем у женщин, у одного из пяти мужчин старше 50 лет будет перелом, связанный с остеопорозом. К 65 или 70 годам мужчины и женщины теряют костную массу с одинаковой скоростью.

"Слишком стар", чтобы бросить курить.

Это фиксированное мышление, говорят ученые.

Люди теряют сексуальную жизнь примерно к тому времени, когда выходят на пенсию.

"Я знаю многих людей моего возраста и старше, которые пересматривают значение секса с возрастом. Он становится более чувственным удовольствием, когда вы буквально делитесь любовью, а не занимаетесь сексом", - говорит эксперт.

64-летний эксперт Чип Конли, соучредитель Modern Elder Academy (MEA), первой в мире "школы мудрости среднего возраста", оценил свое состояние по шкале от А до F. В основном он набрал оценки A- или B+ и доволен своим состоянием.