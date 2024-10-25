Казахстанцев предупредили о мощной магнитной буре

После вспышки на Солнце, зафиксированной 24 октября, ожидаются мощные магнитные бури на Земле, о чем предупреждают специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики, передает inbusiness.kz . Популярные компоненты выброса плазмы, которая произошла в результате вспышки, направлены к нашей планете.

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По словам ученых, подобные ситуации, когда солнечный выброс касается Земли краем, могут быть проблематичными. Математические модели в таких случаях часто предсказывают высокие уровни магнитных бурь, которые, тем не менее, могут не реализоваться, поскольку вещество проходит близко, но не попадает на планету.

Специалисты ожидают, что геомагнитная активность достигнет максимума в субботу, 26 октября. Однако более точные данные о приходе солнечных масс будут известны только к концу текущих суток.