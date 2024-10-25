Эксперт предупредила об опасности шторки в ванной

Биотехнолог Мария Золотарева в интервью изданию Lenta объяснила, какую опасность в себе таит безобидная на первый взгляд шторка для ванной, рассказывает Tengri Life .

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По словам эксперта, влажная и теплая среда в ванной комнате создает благоприятные условия для размножения разных видов бактерий и микроорганизмов.

"Как правило, большинство людей крайне редко очищает или проветривает защитную шторку. Из-за этого микроорганизмы накапливаются на ее поверхности, особенно в складках, где со временем образуют бактериальные биопленки и очаги роста плесневых грибов. Во время приема душа от водяных брызг образуется аэрозоль, содержащий бактерии и споры грибов, которые мы вдыхаем. Чаще всего, это условно-патогенные микроорганизмы, которые не наносят вред, если у человека сильный иммунитет. Однако при попадании в ослабленный организм, они могут стать причиной инфекционных заболеваний", - объяснила Золотарева.

По словам эксперта, чтобы предотвратить появление бактерий и плесневых грибов, необходимо обеспечить ванную комнату хорошей вентиляцией и регулярно чистить шторку с дезинфицирующими средствами. Также она посоветовала менять этот бытовой аксессуар раз в 2-3 месяца.